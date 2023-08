Guerra senza confini: il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Oleksiy Danilov, ha dichiarato alla tv pubblica che il Servizio di sicurezza dell' Ucraina (Sbu) ha preso parte a entrambi gli ...Perché primali negava e ora limentre Mosca prima minimizzava e ora denuncia Oraha capito che il sostegno dell'Occidente non è una cambiale in bianco illimitata. Al contrario, ...L'Ucraina nonquasi mai pubblicamente la responsabilità di attacchi all'interno della ...evidenziato come la distruzione delle infrastrutture militari russe aiuti la controffensiva di. ...

Kiev rivendica la partecipazione dei suoi 007 agli attacchi ai ponti di Crimea Globalist.it

Il portavoce del ministero della difesa russo Igor Konashenkov segnala che Kiev ha tentato di aver attaccato navi della flotta di stanza nel Mar Nero con ...Nuovi attacchi di droni su Mosca. Ma gli Usa: “Non incoraggiamo i raid”. Unicef: “Bambini uccisi nell’attacco di ieri a Kryvyi Rih”. Gerasimov visita le truppe russe a Zaporizhzhia ...