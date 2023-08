Kiev prepara il vertice di pace in Arabia Saudita | ecco gli obiettivi

(Di giovedì 3 agosto 2023)ma come? La riunione è monca e capiremo quale sarà l'utilità. L'ufficio presidenziale ucraino si stando in vista di undiin. Lo ha annunciato su Telegram il ...

L'obiettivo di- ha spiegato il capo dell'ufficio presidenziale - è di proseguire il lavoro iniziato in occasione del primo summit che si è tenuto lo scorso giugno a Copenaghen, aumentando il ...Gli allarmi sono risuonati per tutta la notte sopra la capitale. Secondo la difesa aerea della capitale, almeno una decina di droni russi hanno attaccato la città, ma sono stati tutti abbattuti. ...Intanto il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi,la quarta tappa della sua missione di pace, come inviato di Papa Francesco : dopo, Mosca, Washington, andrà a Pechino. Non si ...

Quindici droni kamikaze iraniani Shahed sono stati abbattuti dalle forze ucraine a Kiev, incursione notturna che segue un doppio attacco.«Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio». L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia era cominciata da poco e il presidente Volodymyr Zelensky rispondeva ...