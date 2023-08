Kiev | ' folle numero di mine russe | 5 per metro quadro'

(Di giovedì 3 agosto 2023) "Ildisul territorio che le nostre truppe hanno riconquistato è assolutamente. In media ci sono tre, quattro, cinqueper", ha detto alla tv nazionale il segretario ...

"Il numero di mine sul territorio che le nostre truppe hanno riconquistato è assolutamente. In media ci sono tre, quattro, cinque mine per metro quadro", ha detto alla tv nazionale il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov, citato dal Guardian. . 3 agosto 2023... a cominciare dal luogo più simbolico, la Lavra delle Grotte di. Il Sinodo dovrebbe ... affinchè condannino la 'aggressione' della Federazione russa contro l'Ucraina indipendente, chiedendo ...... ed ecco che arrivano con la loro nuovarichiesta. Nel frattempo, all'Ucraina sono stati ... Invece, Bruxelles dovrebbe essere decisa a promuovere un cessate il fuoco trae Mosca per aiutare a ...

Attacco droni su Kiev, "Tutti abbattuti". Bombe sul filobus dei lavoratori a Kherson - Aggiornamento del 03 Agosto delle ore 10:31 - Aggiornamento del 03 Agosto delle ore 10:31 RaiNews

In media ci sono tre, quattro, cinque mine per metro quadro", ha detto alla tv nazionale il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov, citato dal Guardian.colpo di Kiev o progetto folle dei servizi russi 3 maggio 2023 - I droni su Mosca fanno parte della strategia ucraina (con i raid, i sabotaggi e gli incendi) 2 maggio 2023 - Ucraina, le schermaglie ...