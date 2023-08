Kessié | ritorno in Italia? No | interesse dall’Arabia Saudita

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023) Francknon tornerà probabilmente in, né alla Juventus né tantomeno all’Inter non più interessata. Il calciatore si avvicina all’Arabia. TRASFERIMENTO ARABO – Un anno solo al Barcellona ed è già in uscita dal club spagnolo. Franckè stato accostato diverse volte negli ultimi mesi sia all’Inter che alla Juventus. I nerazzurri hanno scelto Davide Frattesi e ora Lazar Samardzic, i bianconeri invece devono prima vendere. Per questo l’ivoriano potrebbe volare verso l’Arabia. L’Al Ahly sta avanzando nella trattativa per la firma del centrocampista, che ha aperto già alla possibilità secondo Matteo Moretto su Twitter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...