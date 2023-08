Kamada-Inter | niente da fare | accordo con un altro club di Serie A ? Sky

(Di giovedì 3 agosto 2023)arriverà inA ma non all’: c’è l’intesa con unbigdel campionato italiano di massima. Ecco le ultime novità. AFLAZIO ? L’ha preferito Lazar Samardzic a Daichi, che comunque approderà inA. Il giocatore ha infatti raggiunto l’con la Lazio. C’è l’intesa inoltre anche con alcuni sponsor giapponesi che possono coprire parte dell’ingaggio da 3 milioni di euro più bonus. È già pronto per il giocatore un contratto biennale con opzione per il terzo. A riferirlo è Sky Sport.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

In testa 'Sfida al Napoli: l'sprinta', con i bookmakers che danno i nerazzurri avanti per il ... A sinistra Lazio ('Ecco i rinforzi per Sarri:e Isaksen') e Roma ('Marcos Leonardo. Dal ...Continua il rebus portieri per l'. Il club nerazzurro appare intenzionato a dare un ultimatum al Bayern Monaco e a Yann Sommer. ... in arrivoe Isaksen.è stato accostato un po' a tutte le big della Serie A, dall', passando per Roma e Napoli, ma chi ci ha provato seriamente sono stati i biancocelesti che nelle ultime ore hanno accelerato, ...

Calciomercato, news in diretta: Milan, De Ketelaere all'Atalanta. Inter, ecco Samardzic. Kamada alla Lazio, Roma su ... Fanpage.it

Continua il rebus portieri per l'Inter. Il club nerazzurro appare intenzionato a dare un ultimatum al Bayern Monaco e a Yann Sommer. Se entro una settimana non si arriverà a una soluzione, i nerazzurr ...E' sempre l'Inter, a livello italiano, la principale protagonista del calciomercato, visto che il Milan, al top finora, ora lavora soprattutto in uscita ( KRUNIC avrebbe già l'accordo con il Fenerbahc ...