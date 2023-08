Kamada è a Roma | domani visite e firma con la Lazio

(Di giovedì 3 agosto 2023) Daichista per iniziare la sua avventura con la maglia della. Il calciatore, svincolato dopo la sua esprienza tra le fila dell' Eintracht Francoforte, è sbarcato nel pomeriggio all'...

Daichista per iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio . Il calciatore, svincolato dopo la sua esprienza tra le fila dell' Eintracht Francoforte, è sbarcato nel pomeriggio all'aeroporto di ...Dopo una lunga attesa che ha snervato José Mourinho , anche lasi muove sul mercato. i giallorossi, senza centravanti dopo l'infortunio di Abraham, lavorano alla coppia d'attacco composta da Marcos Leonardo del Santos e Marko Arnautovic del Bologna. L' ...Commenta per primo La Lazio nelle scorse ore ha chiuso il colpo Daichi, trequartista giapponese reduce dall'avventura al l'Eintracht Francoforte, che arriverà a Formello da svincolato. Il classe '96 e la società biancoceleste si sono accordati sulla base di un ...

Mercato Lazio / Kamada arriva a Roma: ecco come cambia il centrocampo – VIDEO Cittaceleste.it

Daichi Kamada e la Lazio, mancano davvero solo i passaggi formali prima della fumata bianca definitiva. Accordo totale con il calciatore e i suoi agenti: Kamada firmerà per due anni ...Kamada è appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino di Roma. Il giocatore è pronto a firmare un biennale con opzione per un altro anno per 3 milioni di euro a stagione. Domani ...