Juventus-Real Madrid | Szczesny | “Vinicius? Ho reso felice mio figlio”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Wojciechè stato uno dei protagonisti nella vittoria per 3-1 dellain amichevole contro il. Anche grazie alle sue parate nel primo tempo, i bianconeri hanno potuto tenere il vantaggio e chiudere i conti nel finale con Vlahovic. “È comunque una bella sensazione vincere queste partite, anche se in amichevole. C’è la soddisfazione di battere il, una delle squadre più forti del mondo – racconta il polacco, che non ha potuto nulla però sulla sgasata di– Sono contento perché mioavrà la sua maglia. Quando giochi contro ilmetti in conto di dover parare, ma non penso di averne compiuto di particolarmente difficili. Nella prima mazz’ora eravamo molto offensivi, abbiamo fatto gol ...

Roma, 3 ago. Si chiude al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, loSummer Tour 2023. E si chiude con la vittoria dellasulMadrid per 3 - 1, con i gol di Kean, Weah e Vlahovic. Nemmeno il tempo di cominciare e la Juve si porta subito in vantaggio. Alex Sandro recupera uno splendido pallone a Modric a ...Ma in campo europeo la sfida è complicata: "IlMadrid sta facendo uno squadrone", ripetono all'... Un pensiero lo ha anche per la rivale. "Doveva essere squalificata per due anni. Secondo ...Laha chiuso la tournée americana con la vittoria conquistata nel test amichevole giocato contro ilMadrid . Marca ha rivelato come le due squadre hanno lasciato gli spogliatoi, mostrando ...

Juve-Real Madrid, le pagelle: Weah il migliore (7), lampi di Chiesa (6,5) La Gazzetta dello Sport

La Juventus saluta gli States con un successo per 3-1 ai danni del Real Madrid. La vittoria è firmata Kean, Weah e Vlahovic, con quest'ultimo a… Leggi ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il successo contro il Real Madrid in chiusura della tournée negli Stati Uniti ...