Juventus-Real Madrid | Allegri | “Vogliamo tornare in Champions League”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Lachiude il tour americano con una bella vittoria sule mister Maxsi dice soddisfatto. “Abbiamo finito questo periodo di lavoro bene, contro una squadra molto forte, con tecnica e altrettanta fisicità. Abbiamo aggredito in avanti nei primi 25 minuti, poi loro hanno preso il sopravvento ed è normale – analizza -. Ma ci siamo difesi bene, potevamo fare meglio su alcune palle perse nel secondo tempo però sono contento”. Per laun anno senza coppe europee, mavuole voltare pagina. “Siamo fuori nonostante ci siamo piazzati terzi e avremmo avuto il diritto di partecipare alla. Dobbiamo farne a meno e dobbiamo essere più concentrati sul campionato, in modo di poter partecipare di nuovo alla ...

Continuano ad essere tante le voci di calciomercato che coinvolgono lain questo mese di agosto appena iniziato. La società bianconera sta lavorando a 360 gradi per riuscire a creare un organico in grado di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. Cancellare l'......della trattativa tra i bianconeri e il Chelsea per uno scambio con Lukaku (con 'conguaglio' a favore dei torinesi) e andato a segno nel finale dell'amichevole vinta 3 - 1 a Orlando contro il...Lavince contro ilMadrid nella notte e i riflettori sono sempre puntati su Vlahovic e sull'intreccio con Lukaku. Il serbo gioca solo uno spezzone, segna ed esulta in modo particolare ...

La Juventus nella notte ha vinto contro il Real Madrid nell’ultima amichevole in terra americana prima di fare ritorno in Italia. Parte subito forte la squadra bianconera con due nei primi 20': Kean ...Il tecnico bianconero ha parlato dopo l'amichevole disputata questa notte contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti ...