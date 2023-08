Juventus beffata | l’ex Milan Kessie firma per un’altra squadra | CIFRE

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023)beffa per il centrocampo della. Dopo Milinkovic-Savic sfuma un altro obiettivo primario per la mediana di Massimiliano Allegri e il nome è quello di Franck, infatti, giocherà in Arabia Saudita e il rilancio dell’Al Ahli è stato decisivo. Leper l’ivoriano sono da capogiro: triennale da 20 milioni di euro. Nelle casse del Barcellona circa 15 milioni di euro. Il club bianconero non è riuscito a chiudere l’affare e la trattativa in prestito non è decolatta. Poi l’inserimento dell’Al Ahli con un’offerta che ha convinto tutti, soprattutto il calciatore. Si complica ulteriormente il calciomercato della. La sessione estiva ha regalato solo il sussulto di Weah ed è in corso l’operazione per lo scambio Vlahovic-Lukaku. Per il ...