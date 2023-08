Juventus | Allegri sfida il Fulham | nel mirino Castagne

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il mese di agosto continua a stupire tantissimi tifosi, grazie alle contrattazioni di calciomercato. Con una lunghissima sequenza di acquisti, prestiti e cessioni ogni club sta attuando un rivoluzionario restyling alla propria rosa di giocatori. A tale sillogismo non si sottrae l’allenatore dellaMassimiliano, pronto are ilper ottenere il difensore Timothy. Tuttavia la trattativa che vede protagonista l’ex Atalanta è irta di ostacoli. Scopriamone gli ultimi dettagli., cosa succederebbe con l’arrivo di? Il cinquantacinquenne livornese è interessato a mettere al fianco di Timothy Weah un altro esterno destro, tale desiderio blinderebbe un settore delicato in maniera definitiva. Secondo ...

L'eventuale addio dell'esterno azzurro sarebbe anche una questione di modulo; la, dalla scorsa stagione, sta utilizzando il 3 - 5 - 2 conintenzionato a proseguire su questa ...Parola di Massimilianodopo la vittoria sul Real Madrid per 3 - 1. Sono contento continua - ... Lallenatore dellafissa lobiettivo principale per la stagione: Abbiamo iniziato un ...Questo, però, non toglie che parliamo di un tecnico capace di vincere, sulla panchina della, ben undici titoli.(LaPresse)L'unico rammarico sono le due finali Champions perse ma, in ...

Allegri: "Juve, il percorso è iniziato. Voglio tornare in Champions l'anno prossimo" La Gazzetta dello Sport

Fra i papabili per la cessione, i due attaccanti non hanno dubbi. A dispetto dei rapporti con Allegri, c'è voglia solo di bianconero. E Dusan festeggia il gol come Dybala ...Mercato Juventus: la società bianconera non avrebbe accantonato il profilo di Castagne, ma dovrà fare in fretta ...