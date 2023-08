Juve | top e flop del test col Real | bene Kean | si rilancia McKennie | il solito Alex Sandro

Contenutimedia Guarda cinque grandi parate di Buffon Corpo articolo Scherzando, una volta, ... Paris Saint - Germain Dopo 17 anni ha lasciato laper accasarsi al Paris per un anno. Ha vinto ...Gigi Buffon ha ufficializzato sui propri canali social l'addio al calcio già annunciato in maniera ufficiosa ieri: molti gli attestati di stima, i ringraziamenti, i ricordi e le lodi indirizzate in ...... Pioli lancia titolari i soliti delle ultime uscite, dieci su undici della partita con la: ... Qualche riserva in più per i catalani rispetto al Clásico: tra i, out Gundogan (acciaccato), De ...

Buffon si ritira: la Juve saluta una leggenda. I top 5 momenti Juventus News 24

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda amichevole del Summer Tour 2023: pagelle Juve Real Madrid I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda amiche ...Ultima amichevole negli USA per la Juventus, di fronte il Real: tutto quello che c'è da sapere sulla partita e dove vederla in tv e streaming. Si conclude il giro di amichevoli… Leggi ...