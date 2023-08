Juve | Szczesny dopo il Real | «Una bella sensazione»

(Di giovedì 3 agosto 2023), portiere dellantus, ha parlato ai canali ufficiali bianconerila vittoria contro ilMadrid, portiere dellantus, ha parlato ai canali ufficiali bianconerila vittoria contro ilMadrid. Le sue dichiarazioni: «È comunque unavincere queste partite, anche se era un’amichevole. La soddisfazione di battere il, che è una delle squadre più forti del mondo, c’è. Sono anche contento perché mio figlio avrà la maglia di Vinicius Jr.! Le mie parate? Quando giochi contro ilMadrid metti in conto di dover parare, ma non penso di aver compiuto parate particolarmente difficili. Nei primi 25-30 minuti eravamo molto offensivi, ...

- Real Madrid, le parole di Szceszny Tra i protagonisti anche Wojciech , che dopo il successo ha commentato: " È comunque una bella sensazione vincere queste partite, anche se era un'amichevole. ...Si è concluso così il Summer Tour 2023 per ladi Massimiliano Allegri . Juventus - Real Madrid 3 - 1: top.7 Gran parata in avvio di gara su Vinicius. Reattivo e determinante in ...Così non sarà, lanon giocherà neanche la Conference, ma bisogna guardare avanti e arrivano ... Tra i protagonisti anche uno dei senatori del gruppo: il portiere Wojciech. "È comunque una ...

Wojciech Szczesny è intervenuto in zona mista dopo il successo arrivato nella seconda amichevole contro il Real. Ecco le sue dichiarazioni nel post gara: "È comunque una bella sensazione vincere ...Il portiere polacco, insieme a Weah, ha parlato ai microfoni dopo il successo per 3-1 contro i Blancos di Ancelotti ...