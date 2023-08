Juve | Szczesny | che regalo per il figlio!

Vinicius Jr calcia bene in area di rigore sul secondo palo,vola e respinge benissimo. Un minuto piu' tardi ancoracon Kostic, ma Courtois neutralizza facilmente il tiro del serbo. La ...Sfortunatamente, l'esclusione dalle Coppe Europee ha cancellato allala possibilità di ... Massimiliano Allegr i schiera in campo la Juventus in un tipico 3 - 5 - 2, fromato da:tra i ..., portiere della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo la vittoria contro il Real Madrid, portiere della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo la vittoria contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni: "È comunque una bella sensazione vincere queste partite, ...

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato il successo della Juventus con il punteggio di 3-1 contro il Real Madrid.Tek Szczesny è stato tra i protagonisti della vittoria della Juve sul Real Madrid, ma il portiere polacco ha sorriso anche per un altro motivo.