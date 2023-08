Juve-Real | top e flop | bene Kean | si rilancia McKennie | il solito Alex Sandro

Alla fine di quella telenovela di mercato Dybala rimase alla, vincendo lo scudetto e il premio come MVP del campionato a fine stagione, e Lukaku approdò all' di Conte . ...LA PARTITA Fin dalle prime battute di gioco siachedimostrano di voler giocare e di lasciar giocare l'avversario, i ritmi sono alti ma gli spazi sono ampi. E lapassa in vantaggio già ...Ha esulta mostrando il proprio nome scritto sulla magliettaMADRID 3 - 1, HIGHLIGHTS DALLA PANCHINA Non era stato a disposizione nella precedente amichevole contro il Milan, Vlahovic ...

Juve-Real 3-1: ruggito Vlahovic, Weah è una freccia, festa anche per Kean Tuttosport

La Juventus ha giocato l'amichevole contro il Real Madrid e Vlahovic ha esultato come Dybala mostrando la maglia ...Il serbo sentenzia la squadra di Ancelotti calando il tris bianconero, poi mostra a tutti il suo nove come a dire: io sono qui ...