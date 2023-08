Juve | Giuntoli ha il sì di Morata | mossa anti-Chelsea per Lukaku

... 2023 Se leggo di nuovo che Vlahovic in primis vuole andare via dallafaccio saltare tutto e ... Peccato che sia #, il giorno della sua presentazione, che #Allegri ce lo stanno dicendo in ...Su 'Il Corriere dello Sport' svetta l'immagine di Big Rom: 'Da vera', titola la prima pagina. E il sottotitolo 'aspetta Lukaku e blocca Morata'. Lo spagnolo è il piano B al belga. Di ...1 La Juventus insiste per Lukaku e mette fretta al Chelsea per lo scambio con Vlahovic . Secondo il Corriere dello Sport , intanto il dirigente bianconeroha bloccato l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata , nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con il club inglese.

EDICOLA CDS – Da vera Juve: Giuntoli aspetta Lukaku e intanto blocca Morata fcinter1908

3 minuti per la lettura ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Una chiusura che apre prospettive interessanti. E’ solo calcio d’agosto, ma Juventus-Real Madrid è sempre partita vera e i bianconeri di Max Allegri ...La Juventus può essere competitiva senza Champions Forse no. La rosa ha bisogno di rinforzi, ma le cessioni non sono semplici da fare. Cristiano Giuntoli sta cercando di fare il suo meglio ...