Juve | Allegri | 'L'obiettivo è tornare in Champions'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Massimosi gode la vittoria per 3-1 in amichevole contro il Real Madrid. L'allenatore dellantus ha dichiarato in conferenza...

Iniezione di fiducia per i ragazzi di, che se la sono giocata a viso aperto contro Modric e compagni nel primo tempo, e hanno retto alla rabbiosa reazione merengue nella ripresa. Seconda ...E' l'ultimo atto della formazione di Massimilianonegli States dopo l'annullamento della gara contro il Barcellona e la vittoria ai rigori contro il Milan di Stefano Pioli.È solo calcio d'agosto ed è solo la seconda amichevole. Ma dal test di Orlando con il Real Madrid arrivano soprattutto buone notizie per ladi Max. Che intanto vince 3 - 1, non poco in termini di fiducia da mettere nelle valigie prima di tornare a Torino. Risultato positivo, figlio di una prestazione incoraggiante, ...

I ragazzi di Allegri salutano gli States calando un incoraggiante tris davanti ai blancos, grazie a una rete lampo di Kean, seguita dal primo gol in bianconero di Weah e dal sigillo finale del subentr ...Massimiliano Allegri commenta il successo sul Real Madrdi ai microfoni di Juventus.com: "Abbiamo chiuso bene questo periodo. Abbiamo giocato bene i primi 25 minuti contro una squadra forte, ...