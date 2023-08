Justin Trudeau e Sophie Gregoire divorziano dopo 18 anni e chiedono ‘rispetto’ via social

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 3 agosto 2023), 51, Primo Ministro canadese, ha annunciato sui propri canaliil divorzio dalla moglieGrégoire, 4818di matrimonio. In un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, il Primo Ministro canadese ha spiegato che,“molte conversazioni significative e difficili”, la coppia ha deciso di separarsi. “Come sempre, rimaniamo una famiglia unita con profondo amore e rispetto l’uno per l’altra e per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire”, ha scritto, chiedendo che venga rispettata la privacy loro e dei 3 figli che condividono. L’ufficio del Primo Ministro ha dichiarato alla stampa che la coppia “ha firmato un accordo di ...