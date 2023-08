Judo | Hungary Masters 2023 | sedici italiani in gara a caccia di punti per Parigi 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 agosto 2023) A partire dalla giornata di domani Budapest ospiterà l’di, una tappa fondamentale in vista dei Giochi Olimpici di. Questo appuntamento, che per importanza è secondo soltanto al Mondiale, mette in palio pesantiin ottica ranking olimpico. Ci sarannoazzurri che saliranno sul tatami per gareggiare e soltanto la partecipazione assicurerà aika200ranking. L’eventuale successo, invece,ntirebbe ai vincitori addirittura 1800. Presenti Assunta Scutto, Francesca Milani (-48 kg), Odette Giuffrida, Giulia Carna (-52 kg), Veronica Toniolo, Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Alice Bellandi (-78 ...