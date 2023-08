Jonathan Majors | il processo all' attore è stato rimandato

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il, accusato di aggressione e violenza domestica, èdi un mese. Ecco gli ultimi dettagli al riguardo. Doveva tenersi oggi ilper via delle gravi accuse di aggressione e violenza domestica, ma il tribunale ha deciso di rimandarlo di un mese per avere più tempo volto alla raccolta di prove. Il nuovosi terrà dunque il 6 settembre, esattamente un mese prima dell'uscita della seconda stagione di Loki su Disney+. L'eraingaggiato dai Marvel Studios per interpretare Kang il Conquire, ma quanto successo negli ultimi mesi ha messo in dubbio il suo futuro all'interno dell'MCU....