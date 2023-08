Jannik Sinner | quanto guadagna tra sponsor e tornei | il patrimonio da capogiro

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si sta preparando per arrivare in forma agli US Open. È uno dei migliori tennisti della next-gen mail talento altoatesino? Che avrebbe sfidato mostri sacri della racchetta come Djokovic e Nadal non se lo sarebbe aspettato neanche lui, probabilmente. La passione diinfatti erano gli sci e al tennis inizialmente non aveva neanche pensato come una carriera possibile. Eppure in pochi anni ha scalato la classifica del ranking ATP, ora è stabilmente nella Top10. Il tennista altoatesino può vantare ormai undi diversi milioni – grantennistoscana.it (fonte foto ANSA)I suoi risultati li conosciamo ormai a memoria, ha infranto tanti record il classe 2001 da quando ha cominciato a fare sul serio. È stato il più giovane tennista italiano di sempre ad aver vinto un Open, è ...