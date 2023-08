James Blunt annuncia il disco Who We Used to Be | tracklist e cover

(Di giovedì 3 agosto 2023)torna con il nuovo album Who WeTo Be, ecco la data di uscita, lae la copertinatorna con il nuovo brillante album Who WeTo Be, in uscita il 27 ottobre, anticipato dal singolo up-tempo Beside You. Prodotto da The Six, un collettivo di Manchester che ha lavorato con Clean Bandit, Marshmello eArthur, Beside You è un brano estivo e scanzonato. “È un po’ come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita”, dice. Who WeTo Be è il primo album in studio didall’acclamato Once Upon A Mind del 2019 che aveva conquistato la Top3 della chart inglese. Questa volta ha lavorato con una ...

James Blunt, "Who We Used To Be" il nuovo album fuori il 27 ottobre

