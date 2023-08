Jacobelli | «Frattesi in fase ascendente! Già inserito nel gioco Inter»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023)tra i migliori di questo precampionato dell’. In Giappone bilancio da un gol e due assist.perla della sua crescita IN CRESCITA ? Xaviera Tmw Radio sull’inserimento all’di Davide: «è un giocatore innettamente ascendente. Cresce a vista d’occhio di stagione in stagione, lo sta dimostrando in questi mesi e lo ha già dimostrato anche in queste prime uscite, dove si è visto già ampiamentenel sistema didi Inzaghi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link ...