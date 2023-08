(Di giovedì 3 agosto 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Xavierha parlato di De, giocatore che potrebbe lasciare il Milan per l'Atalanta

Jacobelli: “De Ketelaere All’Atalanta troverebbe l’ambiente ideale” Pianeta Milan

Secondo Jacobelli il serbo Vlahovic avrebbe mostrato, con l'esultanza dopo il gol in amichevole col Real Madrid, la volontà di restare alla Juve ...Un anno fa il belga è stato acquistato dal Bruges per 35,5 milioni. L'accordo con la Dea prevede un prestito oneroso di 3 milioni e un diritto di riscatto a 23 milioni di euro. CDK può rilanciarsi all ...