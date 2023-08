‘Italia’s Got Talent’ | dal 1° settembre solo su Disney+ | il trailer ufficiale

Leggi su funweek

(Di giovedì 3 agosto 2023) Debutta il 1°in esclusiva sula nuova edizione di Italia’s Got Talent, show prodotto da Fremantle Italia per la prima volta sulla piattaforma. Al tavolo della giuria due nuovi ingressi: la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale. Al loro fianco, confermatissimi i veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, impegnati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione è, invece, affidata alla simpatia di Aurora – che ‘torna a casa’ dopo aver debuttato proprio in questo programma nel 2019 – e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. In attesa del debutto sulla piattaforma,ha diffuso ile la key art della nuova edizione che ...