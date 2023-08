Italia sotto attacco russo | l' ultima mossa sporca dei ' soldati' di Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Gli hacker russi sono tornati in azione. Oggi i pirati informatici del collettivo filo-NoName057 hanno preso di mira obiettivi istituzionalini. I primi (già ieri primo agosto) a finire nel mirino degli hacker erano stati diversi istituti di credito, oggi 2 agosto la lista aggiornata dei target comprende Credem, Intesa SanPaolo, Popolare Bari, Agenzia Bpb, Sogea Palermo, Comune Palermo, Ars Sicilia, Ansa, Corriere, MilanoFinanza, Panorama. A fronte di questi "attacchi massivi" il Cnaipic, Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche del Servizio Polizia postale di Roma, ed i Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia postale sul territorio stanno intervenendo "a supporto dei tecnici della società interessate per il ripristino del sistemi informatici essenziali e processando i ...