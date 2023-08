Italia femminile | «Non siamo state messe in condizione di ottenere risultati diversi»

(Di giovedì 3 agosto 2023) Le calciatrici dell’, dopo il ko subito contro il Sudafrica e l’eliminazione dal Mondiale, hanno scritto all’unanimità un lungo post su Instagram contenente uno sfogo sul trattamento riservato alla Nazionale: «Con rabbia e dispiacere esprimiamo il nostro punto di vista. Noi ragazze ci abbiamo sempre messo la faccia, senza mai tirarci indietro. Mai. Prendendoci le nostre responsabilità, sempre. Questa volta, però, ci teniamo ad esprimere anche il nostro punto di vista. Il rammarico è ancora molto forte perché la voglia di riscatto in questo nostro Mondiale era tanta. Sapevamo di arrivare da un Europeo deludente e abbiamo imparato dai nostri errori. Ieri sera sonofatte tante dichiarazioni, ma l’unica che condividiamo e sentiamo nostra riguarda “l’intesa che si è creata tra noi”. Non abbiamo mai avuto paura, ma solo ...

Cristiana Girelli ha parlato della grande delusione per l'eliminazione dell'dal Mondiale: le dichiarazioni Cristiana Girelli, ai microfoni di Rai Sport, ha così parlato della delusione Mondiale per l'. LE PAROLE - "La delusione è molto forte, ...Commenta per primo Dopo l'eliminazione nella fase a gruppi dei Mondiali in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda, le giocatrici della Nazionale italianahanno voluto rispondere alle tante critiche delle ultime ore. Lo hanno fatto con un post, firmato da tutte, su Instagram. Lo riportiamo integralmente. LO SFOGO - 'Con rabbia e dispiacere ......Mondo di Francia 2019 il boom di ascolti e di entusiasmo intorno alla Nazionale di calcio. La pesante sconfitta dell'patita contro la Svezia (0 - 5) nella seconda gara del girone, ...

Nessuno vuole allenare l'Italia femminile dopo i Mondiali: pioggia di no per il posto di Bertolini Fanpage.it

La fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile si chiude con l'ennesimo colpo di scena: la sempre forte e quotata Germania è stata eliminata. Le tedesche hanno infatti pareggiato con la Corea ...Le giocatrici della nazionale italiana famminile, tramite i rispettivi profili Instagram, hanno espresso il loro parere dopo l'eliminazione dal mondiale: "Noi ragazze ci abbiamo sempre ...