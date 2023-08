Italia femminile | l’urlo delle calciatrici | attacco durissimo | il bersaglio è chiaro

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023) La gioia nel finale per la vittoria contro l’Argentina, il5-0 subito dalla Svezia, poi la rabbia e le lacrime per l’eliminazione subita, in pieno recupero, per mano del Sudafrica. Un climax discendente di emozioni quello che ha accompagnato l’ai Mondiali di calcio 2023. Eliminazione che rischia di portarsi dietro uno strascico di polemiche. Sui social, infatti, in maniera unitaria e all’unisono nei modi e nei tempi, leazzurre hanno postato un messaggio nel quale esprimono il loro pensiero dopo l’eliminazione togliendosi qualche sassolino dagli scarpini. Il messaggione “Noi ragazze ci abbiamo sempre messo la faccia senza mai tirarci indietro. Mai. Prendendoci le nostre responsabilità, sempre. Questa ...