Isole Pontine Visita del Ministro delle politiche del mare Nello Musumeci a Ponza | più gravi problemi idrici a Ventotene

(Di giovedì 3 agosto 2023)– Sanità al collasso in termini di mezzi e personale, collegamenti marittimi datati, l’approvvigionamento idrico non degno di dueche fanno del turismo l’unica voce della loro economia e lotta senza titubanze al dissesto idrogeologico. Sono state queste le emergenze poste dai sindaci di, Francesco Ambrosino e Carmine Caputo, L'articolo Temporeale Quotidiano.

L'ennesima rottura con Belen Rodriguez è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i follower della coppia: solo qualche giorno prima i due posavano felici e sorridenti al largo delle...uno dei controlli di polizia in mare del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia nelle maggiori località turistiche del Lazio e in particolare nelle. col4/...Durante una di queste crociere di sorveglianza nello splendido scenario delle, i militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno individuato un'imbarcazione da diporto a vela battente (abusivamente) bandiera italiana ed intenta a svolgere attività ...

Zannone: cosa vedere e come arrivare Travel The Wom

Nella giornata di mercoledì è stato sull'isola di Ponza il ministro Nello Musumeci. Nell'occasione l'esponente del Governo Meloni ha incontrato anche i ...Tempo soleggiato e temperature massime fino a 33 gradi, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 3 agosto ...