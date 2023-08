Ischia | chiusa discoteca per 15 giorni

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore di Napoli ha emesso un provvedimento di chiusura per il Blanco,di, a seguito di “note propulsive” redatte dai carabinieri della Compagnia di. Il locale notturno del lungomare di Casamicciola dovrà restare chiuso per 15per effetto delle numerose segnalazioni. L’ultimo si è verificato lo scorso 8 luglio quando sette giovani, ischitani e della terraferma, diedero vita ad una violenta rissa all’esterno del locale culminata con il ferimento di alcuni di loro con dei cocci di bottiglia; i protagonisti furono qualche giorno dopo tutti identificati e denunciati dai carabinieri che oggi hanno notificato il decreto di chiusura al proprietario del Blanco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

