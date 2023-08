Iran | diffusi video di due Mullah durante rapporti omosessuali Indignazione e rabbia per l’ipocrisia del sistema

(Di giovedì 3 agosto 2023) In, mentre la polizia morale torna a presidiare le strade per punire le donne che non indossano correttamente il velo, la vita sessuale di funzionari eviene messa a nudo grazie ad una fuga di informazioni che sta provocando imbarazzo alle autoritàiane eda parte di chi ne subisce il regime. Il primo caso vede al centro Reza Tsaghati, membro del ministero della Cultura e dell’orientamento islamico che si occupava di far rispettare i valori islamici tenendo incontri su “l’hijab e la castità”. Pochi giorni fa Radio Gilan, un canale Telegram appartenente all’opposizione presente in Germania, pubblica unche lo mostra mentre hasessuali con un altro uomo. Migliaia di persone lo condividono e Tsaghati viene sospeso dall’incarico dal proprio ...

Iran, diffusi video di due Mullah durante rapporti omosessuali. Indignazione e rabbia per l’ipocrisia… Il Fatto Quotidiano

