Intrigo Vlahovic | ecco come il serbo può far saltare l’affare Lukaku

Offerta accettata e svolta improvvisa sulle priorità in fase offensiva: tutti i dettagli dell'operazione che cambia tutto. Nell'ultima svolta del mercato estivo, il Paris Saint - Germain (PSG) ha ...Solo che tutti questi ragionamenti sono stati bloccati da, visto che l'effetto domino dei numeri nove non è ancora scattato, mentre il serbo continua ad allenarsi a parte in una Juve che là ...L'attaccante inglese è al centro di undi mercato con Psg e Bayern Monaco soprattutto che ... cambierebbero le cose anche per la Juventus e Dusan. L'inglese, infatti, è anche un ...

Intrigo Vlahovic, caso chiuso: 80 milioni cash JuveLive

Nell’ultima svolta del mercato estivo, il Paris Saint-Germain (PSG) ha raggiunto un accordo storico con il Benfica per l’acquisizione del giovane talento portoghese Gonçalo Ramos, come comunicato da ...Il serbo potrebbe approdare in Premier, il belga tornerebbe in Serie A. I motivi di un affare che "s'ha da fare".