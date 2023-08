Inter-Udinese | le cifre dell'accordo per Fabbian e Samardzic | che si allena a parte

Continua il rebus portieri per l'. Il club nerazzurro appare intenzionato a dare un ultimatum al Bayern Monaco e a Yann Sommer. ... mentre la Juve cede Aké all'(prestito con diritto di ...Commenta per primo L'vuole chiudere oggi l'acquisto di Samardzic . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , con l'c'è già un accordo: 4,5 milioni di euro per il prestito, altri 16 milioni per l'obbligo di ...Arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l', ha firmato un accordo annuale ... Il norvegese torna così a Genova dopo l'esperienza con la Sampdoria JOAO FERREIRA all'(dal ...

Inter, accordo trovato con l'Udinese per Samardzic - Sportmediaset Sport Mediaset

Il centrocampista andrà ad aumentare il tasso tecnico della mediana di Inzaghi dando un'altra opzione a Inzaghi in mezzo al campo ...Inzaghi aspetta le ultime pedine per completare la rosa: focus sulle operazioni per il centrocampista, il portiere e l'attaccante ...