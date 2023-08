Inter | Trubin preferito ma costoso Bento | un fattore non convince ? SM

(Di giovedì 3 agosto 2023)è il nome che più piace all’, ma i costi sono troppo alti.non dispiace, ma unnonMarotta e Ausilio. Il punto della situazione SITUAZIONE PORTIERI ? Sommer resta il nome su cui si lavora senza sosta. Anche seè e resta il nome su cui l’vorrebbe investire anche per le stagioni future. SportMediaset ha fatto perciò il punto della situazione sulla questione portiere. L’estremo difensore ucraino è quello che piace di più a Marotta e Ausilio, ma il problema è legato al costo dell’operazione. Perché lo Shakhtar Donetsk non intende abbassare le pretese: la richiesta è di 25-30 milioni di euro. Troppi per l’, dal momento che il giocatore è anche in scadenza.è un altro profilo che è ...

Continua il rebus portieri per l'. Il club nerazzurro appare intenzionato a dare un ultimatum al Bayern Monaco e a Yann Sommer. ... Intantosi allontana a causa dell'ingresso in scena del ...ha un accordo con l'che può essere utilizzato per approdare in nerazzurro il prossimo anno a parametro zero, ma non senza complicazioni. Il club ucraino, infatti, stando a quanto ...L'su Bento - Come riportato da calciomercato.com , in attesa di novità sui fronti Sommer - bloccato ma ancora trattenuto dal Bayern Monaco - e- allontanatosi dai radar nerazzurri - la ...

OJOGO – Inter, accordo con Trubin a zero. Shakthar furioso, “minaccia” il portiere fcinter1908

In casa Inter sono i giorni delle tre 'S': quelle di Samardzic, Sommer e Scamacca. Terminata la tournée asiatica, Simone Inzaghi attende i rinforzi che attende da giorni e la coppia Marotta-Ausilio ce ...Dopo le ottime prestazioni fornite in questo precampionato, Filip Stankovic è comunque un profilo considerato dall'Inter ...