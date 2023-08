Inter - Sommer | corsa contro il tempo | ecco quando arriverà - Top News

(Di giovedì 3 agosto 2023) Se non è un caso, poco ci manca. L'non è ancora riuscita ad assicurarsi le prestazioni sportive di Yann: le prossime 48 ore, come riporta gazzetta.it, potrebbero essere decisive per il mercato dell'. In questo lasso diinfatti è prevista la chiusura definitiva dell'operazione Lazar Samardzic con l'Udinese, con i dirigenti a ...

Se non è un caso, poco ci manca. L'non è ancora riuscita ad assicurarsi le prestazioni sportive di Yann: le prossime 48 ore, come riporta gazzetta.it, potrebbero essere decisive per il mercato dell'. In questo lasso ...... l'accordo può arrivare a metà stradaGiornate intense per l'sul fronte acquisti. Con Samardzic che è ormai in arrivo, Marotta e Ausilio lavorano anche ad altri due colpi.è una priorità ...Per quanto riguarda la situazione dei portieri dell', oltre al nome di Lunin del Real Madrid, i nerazzurri starebbero monitorando la posizione di Yann, portiere del Bayern Monaco, che ...

Mercato Inter, Samardzic e Sommer: doppio colpo in arrivo Corriere della Sera

Il portierino classe 2002, tornato a Milano dopo 2 stagioni in prestito in Olanda, sta disputando un grande pre campionato ...Dopo lo stallo nelle altre trattative la società nerazzurra si è stancata di aspettare e ha deciso di prendere il portiere dalla serie cadetta ...