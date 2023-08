Inter | il ‘braccetto di destra’ è una vecchia conoscenza ma la richiesta è indecente

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sono ore caldissime sul calciomercato dell’e il tecnico Simone Inzaghi è in attesa di rinforzi importantissimi per completare la rosa. La prima parte di trattative è stata condizionata da addii pesantissimi: da Onana a Skrianiar, da Brozovic a Dzeko e Lukaku. I colpi in entrata sono statiessanti, in difesa è arrivato Bisseck, a centrocampo Frattesi e Cuadrado, in attacco Thuram. La situazione più urgente è quella che riguarda il portiere. L’inizio del campionato di Serie A è quasi alle porte e la squadra si trova quasi senza portieri. Continua la trattativa con il Bayern Monaco per Sommer e l’idea dei nerazzurri è quella di chiudere l’affare entro il weekend. A centrocampo è ai dettagli la trattativa per Samardzic dell’Udinese per 15 milioni di euro più il cartellino di Fabbian. In attacco il nome in pole è Scamacca. Foto di Giorgio ...