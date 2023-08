Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’continua a lavorare inrottamente sul mercato per dare la miglior rosa possibile a Simone Inzaghi entro i prossimi giorni. Duesono in stato avanzato, ma non ancora concluse per Sky Sport. SI VA AVANTI –leper Lazar Samardzic e Yann Sommer in casain sede ha avuto un incontro con la dirigenza l’agente di Giovanni Fabbian, Michelangelo Minieri, coinvolto nell’affare per portare il serbo a Milano dall’Udinese. Il rappresentante del classe 2003 non ha parlato molto, difficile perciò pensare ad una chiusura propriosecondo Andrea Paventi da Sky Sport. Si andrà avanti nei colloqui, così come per Sommer. Per lo svizzero decisive le prossime ore prima del weekend.-News - ...