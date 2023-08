Inter | Darmian | ” Ormai sono qui da tanto | mi sento un veterano di questo gruppo”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Grazie alla splendida vittoria per 2-1 conseguita al termine dell’amichevole col PSG, del grande ex di turno Milan Skriniar, tenutasi lo scorso 1° agosto alla Japan National Stadium di Tokyo, si è conclusa nel migliore di modi la tournée asiatica da parte dell’di Simone Inzaghi. Una sfida davvero molto bella, decisa dalle reti siglate da Sebastiano Esposito e Stefano Sensi, dopo l’iniziale vantaggio dei francesi, grazie ad un grn gol realizzato dal centrocampista portoghese Vitinha. Un risultato sicuramente molto positivo quello conseguito da Lautaro Martinez e compagni, ora attesi dal difficile esordio in campionato contro l’ostico Monza di Raffaele Palladino. Sfida in programma sabato 19 agosto, alle ore 20:45, nella splendida e suggestiva cornice dello Stadio San Siro, che si preannuncia tutto esaurito, pronto come sempre ad accompagnare i nerazzurri. Fra i ...