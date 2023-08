Una richiesta che è arrivata dal sindacatocorso del question time alla Camera che ha visto ...per quanto riguarda le offerte di lavoro, con la ministra che sostiene che ci sono e che ...... funzionante 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno , troverà dimoraposto individuato (appartenente ... Per, ci si chiede, non si potrebbe procedere alla posa della segnaletica verticale (...A Milano 50 milioni di danniMilano ancora conta i danni dei nubifragi di fine luglio . ... In Lombardia, soltantomese di luglio ci sono stati oltre 150mila fulmini. Significa 30 mila in ...

Intanto nel mondo Internazionale

Donald Trump incriminato in un tribunale federale di Washington, a Lisbona il papa incontra le vittime di violenze sessuali commesse dal clero portoghese, scontri mortali tra indù e musulmani nello st ...Preoccupazione nelle vallate: zone e ordinanze vengono superate in tempo reale da nuovi ritrovamenti di carcasse ...