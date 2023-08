Inizia l’era Mezzaroma-Nepi a Sport e Salute

(Di giovedì 3 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea diha ratificato le nomine del nuovo Consiglio di amministrazione. Al via, quindi, la nuovaera di, la società in house del Governo, che vedrà Marconel ruolo di presidente e DiegoMolineris come amministratore delegato. La prima riunione del nuovo Cda si dovrebbe tenere all’inizio della prossima settimana.– Credit Foto Agenzia Fotogramma/LivePhoto–(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROMA -'assemblea di Sport e Salute ha ratificato le nomine del nuovo Consiglio di amministrazione. Al via, quindi, la nuovadi Sport e Salute, la società in house del Governo, che vedrà Marco ......cosa nota. Ma ora, arriva una dichiarazione autorevole a ... Meghan Markle, anche Hollywooda snobbarla: tutti i suoi passi ... Ebbene, la (ex) duchessa di Sussex è al primo posto con'...Allora Egli esce dal luogo sacro ea predicare la Parola ... che è come un verme che guasta'anima. Fratelli e sorelle, ... nemmeno nei momenti in cui la sua fede vacillava e si domandava se...