Inflazione | Gasparri | ' bene governo nonostante situazione internazionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Molto spesso si dice che prima si stava meglio. Siamo tutti portati a criticare il presente e a dimenticare come erano realmente le cose in passato. Negli anni precedenti ci sono state preoccupazioni per il carovita, per l', poi è stata introdotta la scala mobile dopodiché è stata abolita. Ci sono state stagioni tremende e anni di terrorismo. Ricordo che gli anni ‘70 e primi anni ‘80 erano molto peggio di adesso. Ci sono state sacche di povertà e problemi sociali allora come ci sono oggi. Ma devo dire che nel tempo le aspettative sono cresciute ed il livello dei consumi è cambiato. Lo dico perché dobbiamo avere una rappresentazione esatta della realtà. Oggi l', con il centrodestra alla guida del Paese, passa dal 12% al 6-7%". Lo dice Maurizio, senatore di Forza Italia e ...