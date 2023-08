Incidente sulla Brebemi | camion sfonda il guardrail e si ribalta in un campo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 agosto 2023) Treviglio.nella mattinata di giovedì 3 agosto, attorno alle 10.45. Un mezzo pesante che viaggiava in direzione Brescia si èto all’altezza dell’uscita del casello di Treviglio: per cause ancora in fase di accertamento hato ilche delimita la carreggiata e si èto nelche costeggia l’autostrada. L’autista è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio, che hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area compromessa. Qualche ora prima, a Romano di Lombardia, in unsimile per dinamica a quelloera rimasto ferito in modo un ...