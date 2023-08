Incidente in mare | turista muore in costiera amalfitana

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnainglese di 44 anni è morta ina seguito di un graveavvenuto, intorno alle 18.30, nello specchio d’acqua antistante il Fiordo di Furore. La donna si trovava a bordo di un motoscafo con conducente che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un veliero turistico, con decine di persone a bordo per un tour dei luoghi più suggestivi della zona. L’impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare inlache sarebbe finita nell’elica, riportando ferite multiple su tutto il corpo. Il marito ha riportato una lesione ad un arto, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Illesi i due figli della coppia, che si trovavano a bordo. Lievemente ferito lo skipper dell’imbarcazione – che ...

