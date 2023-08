(Di giovedì 3 agosto 2023) Una bravata finita male, ma che poteva avere conseguenze anche peggiori. Un ragazzo di 14 anni romano ha preso di nascosto le chiavi del suv dele con alcuni amici ha scorrazzato per le vie diper poirsiil muro dell'Corallo, in via Gioiosa Marea. Nell’, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 agosto, il giovane ha riportato solo qualche contusione, medicata in ospedale, mentre i suoi amici si sono dati alla fuga subito dopo lo schianto. La conseguenza della sua azione è il deferimento all’autorità mentre ilsarà chiamato non solo a risarcire i danni all'albergo e anche a rispondere del mancatollo del figlio.

Ha preso senza permesso le chiavi del suv del padre, ha caricato sulla grossa auto gli amici per poi girare per le strade di. Una bravata che poteva costare caro a un quattordicenne romano che si è schiantato lo scorso mercoledì due agosto contro il muro di cinta dell'Hotel Corallo, in via Gioiosa Marea. Il giovane ...... l'impresa si è però conclusa con un disastrosoche non è fortunatamente risultato fatale per il giovane trasgressore. L'episodio a, frazione del comune di Fiumicino, e ricorda fin ...... per poi correre a folle velocità lungo il litorale romano di. Il tutto è stato ... In questo caso per fortuna nessun altro mezzo o persona è stato coinvolto nell', mentre i due giovani ...

Incidente Fregene, 14enne ruba suv del padre e si schianta contro hotel in diretta social Sky Tg24

Gli amici a bordo della Mercedes hanno filmato il momento in cui il ragazzo alla guida ha perso il controllo dell’auto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente Fregene, 14enne ruba suv del padre e si schianta contro hotel in diretta social ...