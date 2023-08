Incidente a Negrar | il padre di Chris Abom | Chi l' ha ucciso in Ghana sarebbe in carcere

(Di giovedì 3 agosto 2023) “È morto mentre lo tenevo tra le mie braccia”, ha detto Emmanuel, papà di, il ragazzo di 13 anni investito a San Vito dilunedì scorso. Lo riporta il Corriere della Sera. Nelle prossime ore il magistrato che coordina l'indagine per omicidio stradale disporrà l'autopsia sul corpo del 13enne, travolto dall'auto e lasciato per strada senza essere soccorso. Intanto il parroco diha già concordato con la famiglia la data del funerale, che sarà celebrato sabato 12 agosto nella chiesa del comune della Valpolicella.

Chris Abom è morto lunedì sera a San Vito di Negrar, investito a 13 anni da un uomo che poi è fuggito lasciandolo agonizzante in un fosso ai lati della strada: il ...Secondo il 39enne investitore l'incidente sarebbe avvenuto alle 21:40 (in questo caso ... l'autopsia sul corpo del calciatore non ancora 14enne, falciato a San Vito di Negrar (Verona) dall'auto ...