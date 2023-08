In Sicilia la crisi climatica fa convertire i viticoltori ai frutti tropicali

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sono quelli che si lamentano sempre. Se piove, perché piove, ed è emergenza. Se c’è lo scirocco, perché c’è lo scirocco, ed è stato di calamità. Se c’è troppo caldo l’uva matura prima, se c’è troppo freddo non si raccoglie. Se l’uva è troppa è un disastro perché si abbassa la qualità. Se l’uva è poca è un disastro perché il comparto è in ginocchio. Insomma, i, in, in termini di lagnanze sono dei professionisti. Eppure, questa volta hanno ragione. Il vinono, infatti, sembra incappato in una tempesta perfetta. In ogni discorso pronunciato nelle riunioni affollate di questi giorni, negli appelli, nei tavoli istituzionali ricorre un numero: il quaranta. Perché è del quaranta per cento il calo della produzione che si prevede, alla vigilia dell’avvio della vendemmia più lunga del mondo (quasi cento giorni da ...