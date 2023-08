In Cina i minori di 18 anni potranno collegarsi a internet solo due ore al giorno

(Di giovedì 3 agosto 2023) Una nuova proposta della Cyberspace Administration of China regola il tempo che i minorenni trascorrono sui dispositivi mobili

L'autorità ha chiesto che tutti i dispositivi mobili, le app e gli App Store accessibili inpreimpostino una "modalità", che limiti il tempo giornaliero trascorso sullo schermo a un ...Ai minorenni insarà tagliato l'accesso a internet e sarà ristretto l'uso dello smartphone durante la notte: lo ...finalizzate soprattutto a evitare forme di dipendenza da internet fra i, di ......00 e le 6:00) e il governo sta predisponendo un meccanismo per limitare il tempo giornaliero di connessione a internet, in base all'età: 40 minuti al giorno per idi 8 anni, 1 ora tra gli 8 e ...

La Cina vuole limitare l'uso degli smartphone ai minori a un massimo di due ore al giorno la Repubblica

