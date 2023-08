Impossibile Marc Marquez | il dramma sportivo è totale | la decisione estrema

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Torna la MotoGP in pista a Silverstone evuole rilanciarsi dopo un inizio di stagione difficile. Logorato dagli infortuni che hanno condizionato i tre campionati precedenti, quest'anno lo spagnolo era tornato in pista convinto di poter tornare a lottare per le vittorie e contendere il titolo iridato alla corazzata Ducati di Pecco Bagnaia, ma causa cadute, problemi fisici e una Honda non all'altezza dei rivali, le cose nella prima parte di stagione non sono andate esattamente come si aspettava. Nell'ultima corsa disputata prima della sosta estiva, la Sprint Race di Assen, si era lasciato addirittura andare ad un "questo è il momento peggiore della mia carriera”, che aveva portato molti a pensare che stesse prendendo in considerazione l'ipotesi ritiro o comunque di lasciare la Honda anzitempo rispetto alla scadenza del suo contratto. ...