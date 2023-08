Lo vedo superiore anche al Napoli, nonostante l'ultimo"., restando in tema Inter, ha poi parlato di un altro argomento particolarmente caldo in casa nerazzurra, quello dei ...Lo vedo superiore anche al Napoli, nonostante l'ultimo"., restando in tema Inter, ha poi parlato di un altro argomento particolarmente caldo in casa nerazzurra, quello dei ...

Impallomeni: “Scudetto Il Napoli parte in vantaggio ma il Milan…” Pianeta Milan

Siamo al 2 agosto, aspettiamo, poi magari cambierà qualcosa". Il Napoli potrà subire l'appagamento dovuto allo Scudetto "La condizione fisica lo scorso anno è stato fondamentale per il Napoli, è ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto alcune considerazioni sulla prossima lotta scudetto ...