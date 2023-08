Immissioni in ruolo ATA | si parte il 7 agosto Prime indicazioni | verifica credenziali | dati anagrafici e di recapito su istanze On Line

Su un totale di 356 posti disponibili per lein, ne saranno assegnati solo 223, distribuiti in questo modo: 44 concorso 2011 (Campania); 13 posti legge 107/2015 (Sicilia); 166 ...I posti a disposizione sono quelli che residuano dopo leineffettuate a legislazione vigente (50% GaE 50 concorsi + call veloce ordinaria), nel limite dell'autorizzazione concessa ...I numeri delleinin Lombardia: Restano vacanti oltre 3.300 posti che andranno a supplenza. Nel dettaglio i dati per provincia : Collaboratori scolastici : Milano 698, Brescia 268, ...

Personale ATA: nota, decreto e posti disponibili immissioni in ruolo 2023/2024 FLC CGIL

I soggetti che sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso nel 2017 dal Ministero ...Chiarimenti sull'istanza rivolta alle immissioni in ruolo ATA e sulle conseguenze in caso di rinuncia e mancata presentazione della domanda.