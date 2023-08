Il week-end al cinema | da “Shark 2” a “Black bits”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 agosto 2023) Arriva al2”. Il film, che approda nelle sale giovedì 3 agosto, segna il ritorno dell’epico scontro tra Jason Statham e le creature degli abissi. Altre novità sul grande schermo sono rappresentate da “” e “Fratello e sorella”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Noi Anni Luce”, “Hai Mai Avuto Paura?”, “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno” e “Barbie”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 3 AGOSTO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Fratello e sorella” (ore 21:15); “Kursk” (ore 21:15); “Barbie” (ore 21). ARENA SANTA LUCIA a Bergamo “The whale” (ore 21:15). ESTERNO NOTTE a Bergamo “Vinodentro” (ore 21:15). UCIS a Orio al Serio “Meg 2: The Trench” – versione in ...